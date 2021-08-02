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Стоимость зелёного водорода может быть выше, чем планируют разработчики мегапроектов
11:42 02.08.2021 |
Издание Recharge опубликовало заметку основателя австралийской компании Keynumbers Джона Польяка с соображениями по экономике зелёного водорода.
Как известно, в мире объявлено множество мегапроектов по производству зелёного H2. Например «Западный центр зелёной энергии» в Австралии или интегрированный мегапроект в области зеленого топлива в Омане. Гигантские объекты на гигаватты или даже десятки гигаватт солнечной и ветровой энергии.
Автор упомянутой заметки говорит, что ориентировочная стоимость водорода по этим проектам составляет около 2,50 доллара за кг.
Он считает, что это чрезмерно оптимистичная оценка, капитальные затраты (электролизёры плюс ВИЭ-генерация) чрезвычайно высоки и недооцениваются.
По его оценке, стоимость водорода в этих проектах (перечень приводится в статье) вряд ли может быть ниже 3,50 доллара за килограмм H2.
В регионах, где можно достичь очень высокого (более 60%) КИУМ электролиза за счёт удачного сочетания солнечных и ветровых ресурсов, стоимость может быть лишь немного ниже (примерно 3,20 доллара за кг).
В то же время водород, полученный из природного газа, невероятно дешев, и Международное энергетическое агентство оценивает его стоимость в 0,70-1,60 доллара за кг, отмечает автор. Правительствам потребуется ввести налог на выбросы углерода в размере 200+ долларов за тонну, чтобы экономика [зеленого водорода] заработала.
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