В Европе ожидают, что высокие цены на газ будут до марта 2022 года – оператор ГТС

Европейский рынок ожидает сохранения высоких цен на газ до марта следующего года, а дальше начнется их снижение.

Об этом говорится в аналитическом материале ОГТСУ, который есть в распоряжении Укринформа.

"Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка относительно сохранения высокой цены газа в марте 2022 года и последующей нормализации (фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год - 25 7 евро/МВт-ч)", - отмечает Оператор.

В то же время, в ОГТСУ не исключают возможности отклонения фактической цены газа зимой как в сторону снижения (например, в случае отказа Газпрома от ограничения поставок), так и в сторону увеличения (в случае углубления дефицита).

По состоянию на 28 июля 2021 года цена газа составляла 39,4 евро/МВт-ч в хабе NCG в сегменте "на месяц вперед" (почти 500 долл., или 13,2 тыс. грн за 1 000 кубометров без НДС).

Как сообщалось, средняя стартовая цена продажи газа на украинском энергетической бирже (УЭБ) на прошлой неделе превысила 15 тыс. грн за 1 000 кубометров и на 23 июля составила 15 014 грн за ресурс в подземных газохранилищах.