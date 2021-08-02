Финансовые новости
- |
- 02.08.21
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Европе ожидают, что высокие цены на газ будут до марта 2022 года – оператор ГТС
09:44 02.08.2021 |
Европейский рынок ожидает сохранения высоких цен на газ до марта следующего года, а дальше начнется их снижение.
Об этом говорится в аналитическом материале ОГТСУ, который есть в распоряжении Укринформа.
"Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка относительно сохранения высокой цены газа в марте 2022 года и последующей нормализации (фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год - 25 7 евро/МВт-ч)", - отмечает Оператор.
В то же время, в ОГТСУ не исключают возможности отклонения фактической цены газа зимой как в сторону снижения (например, в случае отказа Газпрома от ограничения поставок), так и в сторону увеличения (в случае углубления дефицита).
По состоянию на 28 июля 2021 года цена газа составляла 39,4 евро/МВт-ч в хабе NCG в сегменте "на месяц вперед" (почти 500 долл., или 13,2 тыс. грн за 1 000 кубометров без НДС).
Как сообщалось, средняя стартовая цена продажи газа на украинском энергетической бирже (УЭБ) на прошлой неделе превысила 15 тыс. грн за 1 000 кубометров и на 23 июля составила 15 014 грн за ресурс в подземных газохранилищах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банковая рискует оказаться заложницей Чауса
|Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона
|Позитив недели. Реактивные снаряды «Тайфун-1» успешно отстрелялись на максимальное расстояние
|Иллюзия тишины. Как украинские ОРДЛО без большой войны становятся российскими
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем денежных переводов в Украину продолжает расти и в июне превысил 1 млрд долларов
|«Газпром» снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы
|Золото дешевеет после роста на прошлой неделе
|В Европе ожидают, что высокие цены на газ будут до марта 2022 года – оператор ГТС
|Регулятор снова повысил предельные цены на энергорынке
|Нефть дешевеет 2 августа на коронавирусных опасениях
Это интересно
|НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе