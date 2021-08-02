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Регулятор снова повысил предельные цены на энергорынке
09:38 02.08.2021 |
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке.
Такое решение было принято на заседании 30 июля.
"Учитывая, что в летний период в некоторые часы наблюдается существенный профицит электроэнергии, а в вечерний максимум потребления резко возрастает потребность в маневровых мощностях, и учитывая общую тенденцию роста цен на топливо, предлагается изменить price cap (предельные цены - ред.)", - отметили в регуляторе.
"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически, это отмена ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт-ч в ночное время и 4 грн за 1 кВт-ч в дневные, это фактически отмена. Мы даем сигнал участникам рынка. Я считаю, что это очень правильный шаг", - заявил глава энергорегулятора Валерий Тарасюк.
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"Президент ставит задачу - ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения", - заявил Данилов.
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