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ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в отводе судьи в рамках дела «Роттердам+»
17:53 30.07.2021 |
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил уже вторую попытку заводов Игоря Коломойского снять с рассмотрения дела "Роттердам+" неугодную им судью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение ВАКС принял 30 июля.
Заводы Коломойского вместе с детективами НАБУ пытались путём манипуляций передать слушание их жалобы против закрытия дела "Роттердам+" другому судье.
Предыдущая попытка повлиять на назначение судей ферросплавам заводами предпринималась 21 июля.
Тогда ВАКС также счел требования заводов Коломойского необоснованными.
По мнению адвокатов стороны защиты, ВАКС в очередной раз указал на то, что эта ветвь антикоррупционной системы является оплотом соблюдения законодательства в Украине.
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.
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