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Заводы Коломойского продолжают попытки манипулировать судом в деле "Роттердам+", - адвокат
23:24 29.07.2021 |
Ферросплавные заводы Игоря Коломойского предприняли вторую попытку назначить нужного им судью при рассмотрении их иска по отмене решения прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Натальи Дригваль.
"В настоящее время происходят манипуляции со стороны представителей "Никопольского завода ферросплавов" и "Запорожского ферросплавного завода", которые начались с того, что жалоба представителя была распределена не на следственного судью Олейник, а на следственного судью Широкую", - сообщила адвокат.
После этого адвокаты группы "Приват" начали манипулировать системой отбора судей, пытаясь снять с рассмотрения дела одних судей и назначить других.
28 июля, по информации адвокатов, юристы Коломойского в нарушение уголовно-процессуального кодекса, пытаются во второй раз заменить судью, которая слушает их иск.
"Представители заводов уже предпринимали попытки пойти в обход положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность судов, и подали идентичные жалобы на закрытие производства с временным промежутком в один месяц с целью манипулирования автоматизированным распределением судебных дел и достижения рассмотрения жалобы судьей, которая предварительно принимала решение, что удовлетворяло интересы этих заводов", - сообщил адвокат Артем Трекке.
Рассмотрение жалобы заводов Коломойского о замене неугодной им судьи назначено на 30 июля.
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.
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