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Управляющим имущества Оператора на рынке электрики стало Минэнерго
08:07 29.07.2021 |
Кабинет Министров определил Министерство энергетики уполномоченным органом управления единого имущественного комплекса государственного предприятия "Оператор рынка".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент Укринформа.
Согласно пояснительной записке, решение принято во исполнение соответствующего поручения Премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Как сообщалось, государственное предприятие "Оператор рынка" образовано 18 июня 2019 года в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии".
Предприятие отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.
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