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Кабмин изменил порядок проведения аукционов по продаже электроэнергии
08:01 29.07.2021 |
Кабинет Министров внес изменения в порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров (РДД).
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент Укринформа.
Согласно пояснительной записке, внесение изменений обусловлено ситуацией на рынке электроэнергии в течение мая - июля. Тогда из-за манипуляций цена электроэнергии искусственно занижалась, не покрывая даже себестоимости ее производства. Кроме того, наблюдалось невыполнение контрагентами обязательств по двусторонним договорам.
Изменения в правила проведения аукционов предполагают, что в специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам будут участвовать покупатели, которые принадлежат государству, или основанные государственными компаниями юридические лица.
На таких покупателей будет возлагаться обязанность своевременно и в полном объеме оплачивать приобретенную электроэнергию, независимо от факта ее физического потребления ("бери или плати").
Решение принято с доработкой.
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует внести изменения в правила рынка электроэнергии, предусматривающие ограничения на продажу электроэнергии по двусторонним договорам для связанных компаний.
Ранее НКРЭКУ начала расследование поведения участников рынка электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСП). Расследование начато из-за резкого снижения 2-4 июля цены на РСП которое произошло в результате вывода с него спроса поставщиками электроэнергии, имеющих значительную рыночную власть.
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