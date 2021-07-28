Финансовые новости
- |
- 28.07.21
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин продлевает действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц
14:11 28.07.2021 |
Цена электроэнергии для населения с 1 августа не изменится, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Самое главное – цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без каких-либо изменений. Это 1,68 грн/кВт-ч. Соответствующее постановление мы принимаем сегодня", – сказал он в ходе заседания правительства в среду.
По его словам, сейчас все заинтересованные органы работают над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса снижения цены э/э для уязвимых потребителей на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 30 июля.
"Мое отношение очень простое – сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч - ИФ). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – сообщил Зеленский
Как сообщалось, Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года.
Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
|Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому
|Не только за «Сватов». Чем опасен Зеленскому бойкот «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин предоставил широкие полномочия первому вице-премьеру
|Кабмин продлевает действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц
|Только 40% украинцев готовы переплачивать за репутацию компаний - исследование
|Средняя цена автогаза на АЗС выросла до 16,80 грн/л
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.07.21
|Цена на золото растет 28 июля в преддверии публикации итогов заседания ФРС США
Это интересно
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится
|Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
|TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году
|Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода
|Китайские исследователи успешно внедрили вирус в нейросеть
|Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11
|Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях