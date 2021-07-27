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Минэнерго просит просит Минфин поддержать выпуск ВГЗ для оплаты 20% «зеленой» э/э за 2021 г. или предложить другой способ
22:10 26.07.2021 |
Министерство энергетики обратилось к Министерству финансов с просьбой поддержать инициативу ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") о выпуске облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) для обеспечения расчетов з ВИЭ-генерацией за 2021 год на сумму 13,62 млрд грн или предложить другой способ финансирования из бюджета не менее 20% прогнозной выработки "зеленой" электроэнергии, что предусмотрено статьей 8 закона об альтернативных источниках энергии.
"Просим рассмотреть и инициировать внесение соответствующих изменений в закон о госбюджете на 2021 год или рассмотреть возможность выполнения статьи (ст.8 закона об альтернативных источниках - ЭР) другим способом", - указано в письме Минэнерго за подписью замминистра Юрия Власенко, имеющемся в распоряжении "Энергореформы".
При этом Минэнерго акцентирует, что согласно Бюджетному кодексу, внесение изменений в бюджет может рассматриваться в Верховной Раде в данном случае только при наличии экспертного вывода Минфина.
По последним данным "ГарПока", оплата за приобретенную в 2021 году "зеленую" электроэнергию составляет 93% - в январе-апреле, 71% - в мае, 62% - в июне и 71% за 10 дней июля.
Как сообщалось, ГарПок" разработал проект закона о выпуске ОВГЗ на сумму 13,62 млрд грн для оплаты "зеленой" электроэнергии в 2021 году и направил пакет документов в Кабинет министров.
Необходимость в этом законопроекте возникла по причине того, что законом №810-IX от 21 июля 2020 года, внесшим изменения в закон об альтернативных источниках энергии, предусмотрена оплата "зеленой" электроэнергии из бюджета в размере 20% ее прогнозированной выработки в 2021 году, что составляет 11,4 млрд грн без НДС, но при этом такие затраты не внесены в госбюджет на текущий год, отметил "ГарПок".
Вместе с тем Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ссылаясь на норму закона №810, уменьшила на эту сумму затраты на компенсацию оплаты "зеленой" э/э в тарифе НЭК "Укрэнерго" на передачу, из которого идет эта компенсация.
В итоге, НЭК, ссылаясь на отсутствие 20% средств в тарифе, отказывается подписывать акты "ГарПока" на оплату "зеленой" электроэнергии и не обеспечивает ее оплату в полном объеме, разъяснили в ГП.
Согласно расчетам "ГарПока", несбалансированность выполнения спецобязательств по "зеленому" тарифу приведет к долгам перед ВИЭ за 2021 год в размере 13,62 млрд грн, учитывая НДС.
Глава правления НЭК Владимир Кудрицкий выразил мнение, что решение относительно актов "ГарПока", которые НЭК "Укрэнерго" отказывается подписывать, ссылаясь на необоснованность заявленных в них сумм, необходимо принимать вместе с НКРЭКУ.
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