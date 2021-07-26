«Сомнения» России в состоянии газопровода выглядят подозрительно - ГТС Украины

Украинская ГТС готова конкурировать за транзит газа, а "сомнения" России относительно ее технического состояния наталкивают на мысль, что Европу готовят к какой-то внезапной "неисправности".

Об этом в комментарии Укринформу сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

Она заметила, что Россия, комментируя условные гарантии США и Германии, выдвигает дополнительные условия продолжения транзита, которые ранее не обсуждались.

"Украинская ГТС действует в соответствии с законодательством, которое признано на уровне ЕС полностью соответствующим требованиям газовых директив. Наши тарифы являются прозрачными и понятными. Мы готовы конкурировать, если подобные правила будут применены полностью и к другим маршрутам. Без всяких исключений. А подобные "сомнения" с российской стороны относительно технического состояния нашей ГТС наталкивают на мысль, что нас готовят к какой-то внезапной "неисправности". И как раз такие сигналы должны вызывать дополнительную обеспокоенность в ЕС", - сказала Белькова.

Она подчеркнула, что ГТС Украины эффективно и надежно транспортирует газ на рынок ЕС в течение 30 лет независимости нашего государства и выполняет все обязательства.

"Мы способны транспортировать 146 млрд куб. м газа в год, то есть в 3,6 раза больше, чем по действующему соглашению с Газпромом (40 млрд куб. м в год). Благодаря маневренности и гибкости нашей ГТС транзит российского газа в страны Европы ни разу не останавливался. Зато российские морские газопроводы подобной гибкости обеспечить не могут. По общим показателям надежности мы не уступаем другим газопроводам и вполне способны конкурировать уже сейчас", - прокомментировала Белькова.

По ее мнению, "сомнения" Кремля в спросе Европы на газ, еще больше добавляют вопросов о целесообразности "Северный поток-2". Белькова отметила, что на сегодня и без "Северного потока-2" излишние мощности по транзиту газа в Европу составляют более 100 млрд кубометров, что почти вдвое больше мощности этого газопровода.

Ранее в СМИ сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявление Газпрома о готовности транзит газа через Украину после 2024 при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС.

США и Германия в Совместной декларации едины во мнении, что в интересах Украины и Европы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Соответственно, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы обеспечить продолжение соглашения о транзите газа с Россией до десяти лет, и назначить для этого специального посланника.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В декабре 2019 году строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.