Финансовые новости
- |
- 26.07.21
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Сомнения» России в состоянии газопровода выглядят подозрительно - ГТС Украины
09:22 26.07.2021 |
Украинская ГТС готова конкурировать за транзит газа, а "сомнения" России относительно ее технического состояния наталкивают на мысль, что Европу готовят к какой-то внезапной "неисправности".
Об этом в комментарии Укринформу сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.
Она заметила, что Россия, комментируя условные гарантии США и Германии, выдвигает дополнительные условия продолжения транзита, которые ранее не обсуждались.
"Украинская ГТС действует в соответствии с законодательством, которое признано на уровне ЕС полностью соответствующим требованиям газовых директив. Наши тарифы являются прозрачными и понятными. Мы готовы конкурировать, если подобные правила будут применены полностью и к другим маршрутам. Без всяких исключений. А подобные "сомнения" с российской стороны относительно технического состояния нашей ГТС наталкивают на мысль, что нас готовят к какой-то внезапной "неисправности". И как раз такие сигналы должны вызывать дополнительную обеспокоенность в ЕС", - сказала Белькова.
Она подчеркнула, что ГТС Украины эффективно и надежно транспортирует газ на рынок ЕС в течение 30 лет независимости нашего государства и выполняет все обязательства.
"Мы способны транспортировать 146 млрд куб. м газа в год, то есть в 3,6 раза больше, чем по действующему соглашению с Газпромом (40 млрд куб. м в год). Благодаря маневренности и гибкости нашей ГТС транзит российского газа в страны Европы ни разу не останавливался. Зато российские морские газопроводы подобной гибкости обеспечить не могут. По общим показателям надежности мы не уступаем другим газопроводам и вполне способны конкурировать уже сейчас", - прокомментировала Белькова.
По ее мнению, "сомнения" Кремля в спросе Европы на газ, еще больше добавляют вопросов о целесообразности "Северный поток-2". Белькова отметила, что на сегодня и без "Северного потока-2" излишние мощности по транзиту газа в Европу составляют более 100 млрд кубометров, что почти вдвое больше мощности этого газопровода.
Ранее в СМИ сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявление Газпрома о готовности транзит газа через Украину после 2024 при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС.
США и Германия в Совместной декларации едины во мнении, что в интересах Украины и Европы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Соответственно, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы обеспечить продолжение соглашения о транзите газа с Россией до десяти лет, и назначить для этого специального посланника.
"Северный поток-2" - российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В декабре 2019 году строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель
|Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»
|Вчерашние решения Национального банка изменили настроения на межбанке
|Миронюк, Старобинский и Халимон: Почему уволились заместители министра обороны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Сомнения» России в состоянии газопровода выглядят подозрительно - ГТС Украины
|Украина ввела санкции против крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries
|В Украине вступил в силу закон об упрощении COVID-закупок
|Вступил в силу закон об упрощении присоединения к газовым сетям
|Закон о государственной поддержке страхования сельхозпродукции вступил в силу
|Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет - вступил в силу закон
Это интересно
|Porsche Macan обновился и стал мощнее
|Исследование: электромобили экологичнее бензиновых, даже если заряжать их от угольной ТЭС
|Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
|Со временем зарядными станциями Tesla смогут пользоваться владельцы электромобилей других марок
|Netflix начнёт игровую экспансию с мобильного сектора
|Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора
|Нынешнее поколение Audi A1 станет последним