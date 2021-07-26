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Вступил в силу закон об упрощении присоединения к газовым сетям
09:03 26.07.2021 |
В Украине в субботу, 24 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе" 1590-ІХ.
Как передает Укринформ, текст документа накануне был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".
Так, документ предусматривает внесение изменений в Закон "О рынке природного газа", направленных, в частности, на отмену установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение и нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению.
Кроме того, документом предлагается внести изменения в Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", согласно которым вводится инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи. Так, речь идет о создании Информационной базы данных потребления природного газа.
Закон направлен на защиту заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 22 июля 2021 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе" 1590-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года.
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