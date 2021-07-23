Задолженность облгазов превышает 9,4 миллиарда гривень - Оператор ГТС

Задолженность облгазов перед ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) за отобранный газ превышает 9,4 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.

"По итогам I полугодия 2021 года задолженность операторов газораспределительных сетей (обл-, горгазов) перед Оператором ГТС составляет более 9,4 млрд грн. На эту сумму ОГРС безоплатно отобрали газ с украинской ГТС для собственных производственно-технологических расходов (ПТР)", - говорится в сообщении.

ОГТСУ отмечает, что за последних два месяца динамика погашения задолженности остается крайне низкой. При этом, часть облгазов продолжает несанкционированно отбирать газ и накапливать долги.

"Несмотря на санкции и уголовные производства Донецкоблгаз увеличил долг в июне на 57,6 млн грн (совокупный долг - 1,1 млрд грн), а Тернопольгоргаз - на 5,9 млн грн (0,6 млрд грн). Эти два облгаза системно не рассчитываются с ОГТСУ и являются одними из крупнейших должников, которые на протяжении многих месяцев не платят за отобранный газ для своих ПТР", - подчеркивает Оператор ГТС.

К тому же в июне значительно нарастили долги Кировоградгаз (на 22,8 млн грн), Херсонгаз (на 19,4 млн грн), Мелитопольгаз (на 5,4 млн грн). ОГТСУ прогнозирует, что с наступлением нового отопительного сезона ситуация с накоплением задолженности ухудшится. Поэтому, отмечают в компании, до наступления отопительного периода критически важно имплементировать на уровне Кабинета Министров принятые на законодательном уровне изменения по внедрению распределительных счетов для облгазов. Такой механизм предполагает, что часть средств, которые облгазы получают от населения за услугу распределения газа, будет автоматически перечислена для оплаты за газ на ПТР.

Как сообщалось, за февраль-март 2021 года облгазы увеличили объем отборов газа на ПТР в семь раз по сравнению с январем. В целом за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС более 1 млрд кубометров газа.