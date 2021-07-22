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Выравнивание тарифов на электричество для промышленности и населения неизбежно – НКРЭКУ
09:26 22.07.2021 |
Руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк считает неизбежным выравнивание тарифов на электричество для промышленности и населения.
Об этом он сказал в интервью изданию «Экономическая правда».
«Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу», - сказал Тарасюк.
Он отметил, что не может обнародовать все рассматриваемые варианты повышения цен. По словам руководителя НКРЭКУ, приемлемым вариантом для регулятора является приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются.
Как сообщалось, Кабинет Министров постановлением №659 от 29 июня 2021 года продлил срок действия действующего возложения специальных обязательств на участников рынка электрической энергии (ПСО) до 1 августа 2021 года, а также сохранил действующую цену на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час.
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