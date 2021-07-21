Исследование: электромобили экологичнее бензиновых, даже если заряжать их от угольной ТЭС

Новое исследование Международного совета по чистому транспорту (ICCT) опровергло устоявшееся утверждение о том, что электромобили ненамного экологичнее автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Оказалось, что в течение всего жизненного цикла электромобиля, начиная от добычи материалов, необходимых для его постройки, и заканчивая утилизацией, выделяется меньше парниковых газов, чем в случае с авто с ДВС.

Отмечается, что это утверждение справедливо по отношению к любому региону мира, независимо от условий эксплуатации транспорта на электрической тяге. Проще говоря неважно, заряжался ли аккумулятор электромобиля в Европе, где возобновляемая энергетика хорошо развита, или же это происходило в Индии, где всё ещё велика зависимость от угольных электростанций. Это не должно стать сюрпризом, поскольку ископаемое топливо усиливает климатический кризис и правительства разных стран мира призывают к скорейшему отказу от использования транспорта с ДВС. Однако находятся люди, утверждающие, что экологичность электромобилей напрямую зависит от экологичности источника их питания.

«У нас много лоббистов со стороны представителей автомобильной промышленности, утверждающих, что электромобили незначительно экологичнее, если принять во внимание производство электроэнергии и аккумуляторов. Мы хотели разобраться в этом и проверить, верны ли эти аргументы», - сказал один из исследователей ICCT Георг Бикер (Georg Bieker).

В исследовании учитывались выбросы от электромобилей среднего размера, которые были зарегистрированы в Индии, Китае, США и Европе в 2021 году. Именно на эти регионы приходится около 70 % продаж новых транспортных средств на электрической тяге. Анализ показал, что за весь жизненный цикл электромобиля в Европе уровень выброса на 66-69 % ниже по сравнению с бензиновым авто. В США электромобили производят на 60-68 % меньше выбросов, в Китае, где всё ещё велика доля угольных электростанций, уровень выбросов электромобилей ниже на 37-45 %, в Индии - на 19-34 %. Указанные значения актуальны для зарегистрированного в 2021 году небольшого электромобиля, который прослужит около 18 лет.

Исследователи отмечают, что производство электромобилей всё ещё сопровождается более значительными выбросами вредных веществ, чем создание традиционного транспорта. Однако уже через год использования электромобиля пересекается отметка, когда объём сэкономленных выбросов делает такой транспорт более привлекательным с экологической точки зрения, чем традиционный автомобиль. Утилизация аккумуляторов электромобилей также будет способствовать дальнейшему снижению вредных выбросов. Исследователи надеются, что проделанная ими работа поможет политикам принимать более обоснованные и взвешенные решения при рассмотрении инициатив в сфере электротранспорта.