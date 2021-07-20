Северный поток-2. США и Германия идут к соглашению, Украина получит инвестиции – Reuters

В ближайшие дни США и Германия объявят об урегулировании спора о строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделка обяжет стороны обеспечить инвестиции в энергетический сектор Украины, в частности - в энергетическую трансформацию Украины и энергоэффективность. Это якобы должно компенсировать негативные последствия запуска российского трубопровода. Также соглашение предотвратит введение санкций США против оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Пока неизвестно, объявят ли США и Германия о государственных инвестициях в Украину или будут стремиться привлечь частные инвестиции.

По результатам переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по поводу трубопровода, пишет агентство. При этом они согласились, что России нельзя разрешить использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.

"Выглядит неплохо. Мы ожидаем, что эти переговоры разрешатся в ближайшие дни", - заявил один из источников агентства.

Еще один источник заявил, что стороны близки к соглашению, которое снимет опасения Украины и законодателей США.

Также сегодня в Киев прибудет старший советник госсекретаря США Энтони Блинкена Дерек Шолле. Он встретится с топ-чиновниками украинского правительства, чтобы подтвердить стратегическое значение американо-украинских отношений. Один из источников отметил, что США стремятся, чтобы Украина поддержала ожидаемое соглашение с Германией.