Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об учете газа в единицах энергии

Верховная Рада отправила законопроект №2553 о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов за ресурс в единицах энергии на повторное второе чтение, передает Энергореформа.

За такое решение по инициативе энергокомитета Рады на заседании 15 июля без обсуждения проголосовал 321 депутат.

Как сообщала Энергореформа, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект закона №2553 еще в июне прошлого года.

В Минэнерго тогда комментировали, что это скорее технический законопроект, направленный на гармонизацию законодательства Украины и Европейского союза, а ключевым его следствием будет возможность для потребителей оплачивать за фактически предоставленные услуги с учетом физико-химических характеристик газа.

АО "Укртрансгаз", выступающее оператором подземных хранилищ (ПХГ) страны, в конце прошлого года начало испытания программного комплекса для автоматического сбора и анализа данных приборов учета и качества природного газа в единицах энергии кВт-ч, чтобы уже в 2021 году хранилища были готовы к переводу системы учета газа с кубометров в кВт-ч в соответствии с принятыми в странах ЕС стандартами.

Энергетическая таможня с 1 апреля 2021 года начала декларирование хранящегося в режиме "таможенный склад" газа в единицах энергии в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года. Этот закон требует дополнительного учета газа в кВт-ч.

Вследствие блокировки с 1 апреля таможенного декларирования природного газа, который хранится в украинских газохранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад", Украина могла потерять иностранных заказчиков услуг по хранению газа, которые только в 2020 году принесли доход оператору ПХГ в размере 1,5 млрд грн.

Однако Государственная таможенная служба, Энерготаможня и операторы ПХГ и ГТС Украины урегулировали вопрос, согласовав временный алгоритм совместных действий на период до принятия законопроекта № 2553. Тем не менее стороны отмечали необходимость его скорейшего принятия.