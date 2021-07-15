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Европейский суд отклонил апелляцию Германии на ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal
12:29 15.07.2021 |
Европейский суд ограничил использование немецкого газопровода Opal российским "Газпромом".
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии сегодня. Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений не может быть предоставлено "Северному потоку", - написал он.
Как сообщалось, в декабре 2019 года Суд ЕС получил апелляционную жалобу Германии на решение об ограничении использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL.
Напомним, газопровод OPAL является сухопутным участком первой очереди "Северного потока".До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50%. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе, а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - на все 100%.
В сентябре 2019 года Суд ЕС по иску польского концерна PGNiG отменил это решение Еврокомиссии, сочтя его принятым "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе".
После этого "Газпрому" пришлось сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров газа в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.
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