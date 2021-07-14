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Рада одобрила закон для урегулирования задолженности за газ
14:01 14.07.2021 |
Верховная рада одобрила закон для стабильной работы коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3508-д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовал 303 нардепа.
В документе прописана реструктуризация задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.
Регулируются также долги облгазов и облгаззбытов, предусмотрена реструктуризация долгов водоканалов.
Согласно закону, регулировать задолженность будут путем:
* взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета;
* реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
* списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.
Документ переносит расчетную дату с 1 июля 2016 на 1 июня 2021 года.
Закон продлил предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики разрешили реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.
Предусмотрены одинаковые условия для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.
Уточняется, как будет проводиться реструктуризация долгов субъектов хозяйствования на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил, если учредитель и/или часть производственных единиц предприятия находятся на территории, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия.
Напомним, в первом чтении ВР одобрила этот документ в середине июня.
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