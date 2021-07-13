Nord Stream AG приостанавливает прокачку российского газа по «Северному потоку»

Компания Nord Stream AG (учредитель "Газпром") остановит прокачку российского газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому техническому обслуживанию. Ремонт будут проводить с 13 по 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщили в компании.

Российский "Газпром" не стал наращивать поставки газа в Европу, отказавшись заказывать дополнительные мощности прокачки через украинскую газотранспортную систему. К тому же на прошлой неделе на ремонт остановили газопровод "Ямал-Европа", что добавило напряженности рынку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".

