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Nord Stream AG приостанавливает прокачку российского газа по «Северному потоку»
08:17 13.07.2021 |
Компания Nord Stream AG (учредитель "Газпром") остановит прокачку российского газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому техническому обслуживанию. Ремонт будут проводить с 13 по 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.
"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщили в компании.
Российский "Газпром" не стал наращивать поставки газа в Европу, отказавшись заказывать дополнительные мощности прокачки через украинскую газотранспортную систему. К тому же на прошлой неделе на ремонт остановили газопровод "Ямал-Европа", что добавило напряженности рынку.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".
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