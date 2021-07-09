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«Росатом» начал тестировать маршрут для вывоза ядерного топлива в обход Украины
22:03 09.07.2021 |
Российская госкорпорация "Росатом" в 2020 году протестировала маршрут вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из Болгарии в обход Украины.
Об этом говорится в годовом отчете "Росатома", передает Интерфакс.
"В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС "Козлодуй", Болгария) через порт "Кавказ", - сказано в документе.
Напоминним, в конце 2019 года топливная компания "Росатома" - АО "ТВЭЛ" законтрактовало поставки топлива для АЭС "Козлодуй" до 2025 года.
АЭС "Козлодуй" - действующая АЭС в Болгарии. Станция расположена на берегу Дуная. В 1966 году Болгария и СССР подписали соглашение о сотрудничестве по строительству АЭС. В 1974 году станция начала давать электроэнергию.
В 1991-2002 годах АЭС состояла из шести энергоблоков суммарной мощностью 3760 МВт. В 2002 и 2006 годах. Болгария закрыла первые четыре блока АЭС. Оставшиеся два блока - энергоблоки №5 и №6 - прошли модернизацию. В апреле 2012 году правительство Болгарии приняло решение о сооружении нового 7-го блока на АЭС "Козлодуй".
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