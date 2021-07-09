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Глобальное производство солнечной и ветровой электроэнергии в 2020 году росло рекордными темпами
11:31 09.07.2021 |
Согласно ежегодному отчёту BP (British Petroleum), в 2020 году мировые мощности по выработке электричества с помощью энергии ветра и солнца выросли рекордными темпами. При этом потребление нефти испытало сильнейший спад со времён Второй мировой войны. В компании считают, что это хорошие предпосылки удержать мир от глобального потепления.
В снижении спроса на сырую нефть аналитики BP обвиняют в первую очередь пандемию коронавируса COVID-19. «Да, это было самое большое падение за 75 лет, - сказал Спенсер Дейл (Spencer Dale), главный экономист BP. - Но оно произошли на фоне глобальной пандемии и крупнейшего экономического спада в послевоенной истории. Задача состоит в том, чтобы сократить выбросы, не вызывая серьёзных сбоев и ущерба повседневной жизни и средствам к существованию».
Согласно данным BP, в 2020 году общее потребление энергии в мире упало на 4,5 %. Нефть просела сильнее всего - на 9,7 % до примерно 9 млн баррелей в день. Плохая для «зелёных» новость заключается в том, что в этом году, как заявили в Международном энергетическом агентстве, мировой спрос на нефть вырастет на 5,4 млн баррелей в день, что станет одним из самых значительных скачков в истории. Тем самым к концу года потребление нефти вернётся к уровню, который был до пандемии.
Последствия пандемии были с оптимизмом встречены сторонниками возобновляемой энергетики. Влияние карантина на энергетическую отрасль привело к резкому сокращению выбросов углерода - на 6 % по сравнению с годом ранее, что стало самым резким сокращением с 1945 года. Подобное сокращение выбросов, считают в BP, могло бы привести к желанному плану удержать повышение мировой температуры на уровне не выше 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом.
Возобновляемые источники энергии оказались неподвержены влиянию пандемии. В 2020 году мировая мощность ветровой и солнечной энергии выросла на 238 ГВт, что, например, более чем в пять раз превышает общую мощность возобновляемых источников энергии в Великобритании. Рост был в основном обусловлен Китаем, на который приходилось примерно половину глобального прироста мощностей по производству энергии ветра и солнца, но даже с учетом этого 2020 год был рекордным годом для строительства ветряных и солнечных электростанций.
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