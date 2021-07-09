Потребителям газа обеспечили автоматический переход к поставщику «последней надежды» с 1 августа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, которое обеспечивает автоматический переход потребителей газа к поставщику "последней надежды" (ППН) - ГК "Нафтогаз Украины".

Как передает Укринформ, об этом сообщает НКРЭКУ.

Принятым решением предусматривается автоматическая поставка природного газа поставщиком «последней надежды» производителям тепловой энергии в условиях, когда производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

Решение вступает в силу 1 августа этого года.

«Это очень важное решение, которое направлено на защиту прав потребителей. После его принятия все потребители всегда будут обеспечены теплом, даже если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине (нет поставщика газа и т.п.) не будут получать природный газ, то автоматически его поставщиком становится государственная НАК «Нафтогаз Украины». Поэтому теплом будут обеспечены все потребители страны», - отметил председатель регулятора Валерий Тарасюк.

Как сообщалось, 20 мая прекратилось действие специальных обязанностей (ВСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения. До 1 мая 2021 года 1 100 организаций получали газ на условиях ВСО от НАК «Нафтогаз Украины».