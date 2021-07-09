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Потребителям газа обеспечили автоматический переход к поставщику «последней надежды» с 1 августа
08:14 09.07.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, которое обеспечивает автоматический переход потребителей газа к поставщику "последней надежды" (ППН) - ГК "Нафтогаз Украины".
Как передает Укринформ, об этом сообщает НКРЭКУ.
Принятым решением предусматривается автоматическая поставка природного газа поставщиком «последней надежды» производителям тепловой энергии в условиях, когда производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.
Решение вступает в силу 1 августа этого года.
«Это очень важное решение, которое направлено на защиту прав потребителей. После его принятия все потребители всегда будут обеспечены теплом, даже если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине (нет поставщика газа и т.п.) не будут получать природный газ, то автоматически его поставщиком становится государственная НАК «Нафтогаз Украины». Поэтому теплом будут обеспечены все потребители страны», - отметил председатель регулятора Валерий Тарасюк.
Как сообщалось, 20 мая прекратилось действие специальных обязанностей (ВСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения. До 1 мая 2021 года 1 100 организаций получали газ на условиях ВСО от НАК «Нафтогаз Украины».
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