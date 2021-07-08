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Объем транспортировки газа из ЕС в Украину в январе-июне 2021 года составил 651,46 млн куб. м, из них за июнь - почти 90,25 млн куб. м
20:57 08.07.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"В июне 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 90,25 млн куб. м, что в 11 раз превышает объемы мая. 100% объема газа импортировано виртуальным реверсом из Венгрии. Всего за 6 месяцев 2021 года было импортировано 651,46 млн куб. м, в частности, в режиме таможенного склада для хранения в подземных хранилищах газа (ПХГ) 97,09 куб. м", - говорится в сообщении.
Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы за первое полугодие составил 63,72 млн куб м, из них за июнь - 14,92 млн куб. м. Всего за первое полугодие 2021 года экспортировано 63,72 млн куб. м природного газа и реэкспортировано с таможенного склада ПХГ 689,47 млн куб. м.
Отмечается, что в июне более шести миллионов кубометров газа, которые хранились в режиме таможенного склада в украинских ПХГ, были реэкспортированы в Румынию через Трансбалканский газовый коридор. Причиной стала остановка с 22 по 28 июня российского газопровода "Турецкий поток" для проведения ремонтно-профилактических работ.
"Несмотря на наличие российских газопроводов в обход Украины европейский рынок газа нуждается в диверсификации маршрутов поставок в виде украинской ГТС. Уникальная разветвленная инфраструктура украинской ГТС позволяет оперативно и гибко реагировать на колебания спроса и при необходимости предоставлять дополнительные мощности для транзита европейским партнерам", - комментирует ситуацию гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
Сейчас Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы по развитию транспортировки природного газа по Транcбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта.
Как сообщал Укринформ, Оператор ГТС в августе 2020 года по заказу своих клиентов впервые осуществил реверсную транспортировку газа по Трансбалканскому газовому коридору - из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину, что продемонстрировало техническую готовность Транcбалканского маршрута транспортировать газ в обратном направлении.
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