Средняя цена импорта в Украину газа за год увеличилась в 3,8 раза – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в июне 2021 года осуществлялся по средней цене $334,06 (9 тыс. 84,94 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономики.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 14,5% выше цены мая-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $291,72 (8 тыс. 30,65 грн).

Между тем в июне 2020 года средняя цена импорта газа в Украину была всего $88,4 за 1 тыс. куб. м, что в 3,8 раза (на $245,7) меньше, чем в июне этого года.

Средние цены импорта газа в Украину за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 250,1 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 249,3 март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 209,7 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 256,8 май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 291,7 июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 334.1 июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 182,5 декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7 202,5

Данные: Минэкономики