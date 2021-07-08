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В Черкасской области заработала солнечная электростанция мощностью 40 мВт
19:00 07.07.2021 |
В Чигиринском районе на Черкасщине, заработала солнечная электростанция (СЭС) мощностью 40 мВт, построенная норвежской компанией Scatec, стоимость которой составляет почти 2 млрд гривень.
Об этом рассказал председатель правления ПАО «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук, сообщает корреспондент Укринформа.
«Большой потенциал «зеленой» энергетики и ее актуальность обусловлены не только исчерпаемостью и дефицитом ресурсов традиционной энергетики, но и необходимостью уменьшения нагрузки на экологические системы нашего региона. И строительство СЭС, мощность которой 40 МВт, в Чигиринском районе - это знаковое событие, ведь появляются новые возможности для развития», - отметил специалист.
По его словам, реализация проекта началась еще в марте 2019 года на территории недостроенной Чигиринской атомной электростанции. Общая площадь СЭС - более 80 га, а установлено там более 60 тысяч солнечных панелей.
Присоединением к своим электросетям СЭС занимались представители «Черкассыоблэнерго», которые перед эксплуатацией станции фактически перестроили ПС 150/35/10 кВ «Орбита» и построили новую подстанцию «Гринтеко» и две воздушные линии 150 кВ протяженностью 8 километров. Общая стоимость проекта составляет почти 2 миллиарда гривень.
«Проект имел поддержку со стороны всех органов власти, что демонстрирует стремление использовать потенциал «зеленой» энергетики в области для развития экономики и энергонезависимости», - добавил Самчук.
Как сообщал Укринформ, недавно компания Scatec запустила в работуеще одну солнечную электростанцию на Черкасщине. Находится она в городе Каменка и имеет мощность 25 мВт.
Норвежская компания Scatec, с главным офисом в городе Осло, является ведущим производителем возобновляемой энергии, поставляет доступную и чистую энергию по всему миру. Она строит и эксплуатирует солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, а также системы для хранения энергии в 20 странах, находящихся в разных уголках планеты.
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