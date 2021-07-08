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«Центрэнерго» просит аукционный комитет вмешаться в ситуацию с отказом контрагентов выкупать законтрактованные объемы э/э
17:32 07.07.2021 |
ПАО "Центрэнерго" обратилось к аукционному комитету по продаже электроэнергии по двусторонним договорам (ДД) с просьбой вмешаться в ситуацию, когда победители в аукционах на покупку э/э не выполняют взятые на себя обязательства, передает Энергореформа.
Как сообщила компания на своем сайте, в настоящее время покупатели э/э "Центрэнерго" не выполняют обязанности по отбору около 50% объемов э/э, которые были реализованы на Украинской энергетической бирже.
"Наша компания считает, что такие действия контрагентов угрожают национальной безопасности страны. Такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых возникнет задолженность по заработной плате", - заявляют в ПАО.
Как отмечают в "Центрэнерго", в случае дальнейшего игнорирования недобросовестными контрагентами выполнения своих обязательств компания будет вынуждена продавать отказные объемы э/э на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для возможности выплаты заработной платы собственному персоналу (более 7 тыс. работников), а также для выполнения обязательств перед государственными шахтами (более 35 тыс. шахтеров) по закупке угольной продукции, где ПАО является основным покупателем угля.
Как ранее заявлял директор по энерготрейдингу ПАО "Центрэнерго" Владимир Галущак, с 1 июля (когда началось резкое снижение цены э/э на рынке на РСВ - ЭР) более трети трейдеров-партнеров компании перестали выкупать согласованные контрактами объемы э/э из-за убытков.
По его словам, заключенные до сентября обоюдные договора законтрактовывают почти 90% генерируемой ПАО электроэнергии.
Как отметил Галушак, ситуация с колебаниями цены на рынке негативно сказывается на подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 гг., поскольку, вопреки графику, запасы угля на ТЭС/ТЭЦ уменьшились на 150 тыс. тонн, или на 10%.
НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ на ночном заседании в воскресенье 4 июля установила минимальный прайс-кэп на рынке "на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно и ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикально-интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.
Кроме того, регулятор обязал операторов систем распределения (ОСР) и оператора системы передачи (ОСП) покупать всю э/э на свои технологические затраты на РСВ, а также начал процесс расследования ситуации на рынке.
По словам члена комиссии Ольги Бабий, ситуация на рынке подтвердила необходимость срочного принятия мер по обеспечению прозрачности рынка двусторонних договоров, который становится индикативным вместо РСВ, но "является серым и закрытым".
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