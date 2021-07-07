АМКУ начал расследование на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет видит признаки антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии и по собственной инициативе начал расследование наличия или отсутствия признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Как передает Укринформ, об этом сообщает АМКУ.

Так, в комитете отметили, что в последние несколько дней на рынке электроэнергии, в частности "на сутки вперед" (РСВ), происходят значительные колебания объемов купли-продажи электроэнергии. Так, из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка наблюдалось резкое снижение спроса. При этом фиксировалось одновременное увеличение объемов закупки на "рынке двусторонних договоров" (РДД).

В частности, по данным веб-портала ГП "Оператор рынка", объемы торгов на РСВ 2 июля составили 58 377,20 МВт-ч., что на 35,5% меньше, чем в предыдущий день. В то же время средневзвешенная цена на РСВ тогда составляла 1 151,82 грн / МВт-ч., что на 22,2% ниже по сравнению с 1 июля.

На официальном сайте НКРЭКУ также сообщалось о резком уменьшении цены на электроэнергию на РСВ в первые дни июля из-за вывода спроса на рынок двусторонних договоров (РДД). Следовательно, объем РСВ 2 июля уменьшился на 32293 МВт-час., или на 40%. Как следствие, средневзвешенная цена РСВ уменьшилась на 29% - до 1034,5 грн /МВт-час. Также наблюдалось существенное возрастание объема РДД.

"По мнению специалистов Антимонопольного комитета, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии. Оно могло повлиять и на снижение цены на РСВ из-за уменьшения спроса. Похожие действия отдельных участников рынка происходят периодически, а значит - могут быть умышленными", - сообщает АМКУ.

В комитете отметили, что синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению цены на рынке РСВ из-за уменьшения спроса или к ее повышению - путем уменьшения предложения и увеличения спроса. В результате меняется структура рынка, в том числе и уровень конкуренции на нем.

По мнению АМКУ, это может свидетельствовать о наличии признаков нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии. Поэтому комитет по собственной инициативе начал исследование наличия или отсутствия в вышеописанных действиях участников рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщалось, 4 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила месячные объемы продаж электроэнергии по двусторонним договорам между участниками рынка электрической энергии, которые являются аффилированными между собой. Ограничение установлено в размере 50% месячного объема продаж электроэнергии производителями (кроме договоров, заключенных для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

Кроме того, в торговой зоне "Объединенная энергетическая система Украины" до 8 июля включительно на рынке "на сутки вперед" минимальный уровень заявленных цен составит 734,85 грн / МВт-часов. (без НДС).