Финансовые новости
- |
- 06.07.21
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Добыча газа упала за полгода еще на 4%, – Оператор ГТС
15:51 06.07.2021 |
По итогам первого полугодия 2021 года добыча газа в Украине составила 9,75 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 7% меньше - чем в первом полугодии 2019 года.
Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" и расчеты отраслевого издания ExPro.
Наибольшее сокращение добычи наблюдается у государственных компаний - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".
Так, "Укргаздобыча" в первом полугодии 2021 года сократила добычу газа на 5,3% - до 6,8 млрд куб. м. "Укрнафта" сократила добычу на 7,3% - до 542 млн куб. м.
Вместе с тем, "Черноморнефтегаз", наоборот , увеличил объемы добычи в данный период почти на 9% - до 5 млн куб. м.
В то же время добыча частных компаний стабилизировалась по результатам работы в первом полугодии 2021 года на уровне 2,42 млрд куб. м.
При этом в предыдущие месяцы добыча частными компаниями также была ниже, чем в прошлом году. Однако частные добытчики активно наращивают добычу в последние месяцы.
В том числе в июне Украина добыла 1,6 млрд кубометров природного газа, на 2,6% меньше, чем в прошлом году.
При этом "Укргаздобыча" сократила добычу на 4% - до 1,1 млрд куб. м. "Укрнафта", напротив, нарастила добычу в июне на 2,3% - до 94,5 млн куб. м. Частные компании также показали незначительный рост (около 1%) , увеличив добычу до 405 млн куб. м.
Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Татарова
|Новая стратегия Зеленского: Создаст ли НАТО «дорожную карту» для Украины
|Доллар на межбанке 5 июля подешевел из-за выходного в США и вялого рынка
|«Захватили танк? Молодцы!» Зачем Кремль вбросил новый компромат на Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Большой бизнес увеличил уплату ПВД и акцизного налога
|Добыча газа упала за полгода еще на 4%, – Оператор ГТС
|Цены на нефть 6 июля немного замедлили рост
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода
|Сети АЗС 6 июля продолжили корректировку цен
|Объем выполненных стройработ в Украине за 5 мес. сократился на 6,1% - Госстат
Это интересно
|Канада запретила продажи автомобилей с ДВС с 2035 года
|Первое большое обновление для Windows 11 выйдет во второй половине 2022 года
|Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon
|Немецкий бизнес жалуется на беспрецедентное число кибератак
|В Швеции ряд сетей супермаркетов подверглись хакерской атаке
|Amazon создала тайный альянс для противостояния Microsoft на рынке бизнес-приложений
|Ричард Брэнсон и Джефф Безос полетят в космос. Основатель Amazon возьмет с собой 82-летнюю астронавтку