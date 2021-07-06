В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода

В Шотландии построят установку для прямого улавливания из воздуха около 1 миллиона тонн углерода ежегодно и хранения его в хранилищах.

Объект построят Storegga Geotechnologies, британская компания и Carbon Engineering, канадская компания, участвует в проектах по удалению углерода из воздуха.

Ученые предупреждают, что даже если усилия по сокращению выбросов углерода будут успешными в течение следующих нескольких лет, все равно нужно что-то делать с парниковыми газами, которые уже были выброшены в атмосферу, если мы хотим замедлить глобальное потепление.

С этой целью некоторые организации рассматривают возможность строительства объектов, которые улавливают углерод из воздуха и безопасно хранят его. Сейчас строительство крупнейшего объекта в мире находится на начальном этапе.

Шотландия была выбрана из-за наличия в ней большого количества легкодоступной рабочей силы, уже обученной многим навыкам, необходимым для такого проекта. Выбранный участок будет находиться рядом с участком трубопровода, который когда-то использовался для доставки нефти из Северного моря. Уловлен и обработанный углерод будет храниться в сухих подземных скважинах.

Планы завода включают установку вентилятора для всасывания воздуха - этот воздух будет направлено в чан, наполненный жидкостью, которая будет связывать углекислый газ. После фильтрации связанный уголь подвергнется дальнейшей очистке, что приведет к образованию гранул карбоната кальция.

Затем гранулы нагревают, заставляя их разложиться в поток CO2 вместе с оксидом кальция. Затем поток CO2 будет дополнительно очищенный для удаления примесей, после чего будет готов к перекачке в место хранения.