Глава оператора ПХГ Украины прогнозирует вхождение в отопительный сезон с запасами 19-20 млрд куб. м газа

Украина войдет в отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме около 19-20 млрд куб. м, прогнозирует глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома.

"По предварительным оценкам, к отопительному сезону мы подойдем с запасами газа в ПХГ на уровне 19-20 млрд куб. м. Этого хватит, чтобы комфортно пройти отопительный сезон в Украине и при этом продолжить сотрудничество с нашими иностранными заказчиками", - цитирует его пресс-служба компании.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 4 июля 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 7% (на 1,069 млрд куб. м) – до 16,36 млрд куб. м.

Среднесуточный уровень закачки газа в ПХГ в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, 1-4 июля – 36,2 млн куб. м. Рост закачки с июля в 1,9 раза по сравнению с июнем связан с увеличением импорта газа в страну, отмечал ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

В конце июня глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания начала импорт природного газа для закачки в хранилища и планирует его постепенно наращивать.

По данным "Укртрансгаза", по состоянию на 1 июля 2021 года иностранные трейдеры хранят в ПХГ Украины в режиме "таможенный склад" газ в объеме 4,1 млрд куб. м, что на 14,7% больше, чем на 1 июля 2020 года. Компании-резиденты хранят в этом режиме 0,6 млрд куб. м газа, что вдвое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).



Запасы и закачка в ПХГ Украины 4 июля за 2014-2021 годы, млн куб. м:

дата закачка объем 04.07.2021 36,49 16 359,84 04.07.2020 74,47 20 153,43 04.07.2019 68,76 13 824,84 04.07.2018 43,30 11 399,61 04.07.2017 50,95 11 733,62 04.07.2016 15,93 9 759,37 04.07.2015 30,38 12 093,17 04.07.2014 17,33 14 423,82

Данные: УТГ, ОГТСУ