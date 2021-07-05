Игра на повышение. Зачем Газпром взвинтил цены на газ в Европе и Украине

В Европе цены на газ взлетели до 13-летнего максимума, в Украине - до исторического рекорда. Что происходит и при чем тут российский Газпром.

Середина лета 2021 года оказалось необычной для газового рынка. Вместо традиционного падения цен из-за теплой погоды, с начала июля газовые хабы Европы фиксируют рекордное за 13 лет подорожание топлива. Причина также необычная для теплой поры - дефицит.

Рекордный рост цен на газ не обошел и Украину. На фоне резкого подорожания газа в Европе стоимость "голубого топлива" для украинского бизнеса подскочила на 17,5%. Образовавшаяся цена - исторический антирекорд - 15 252 грн за тысячу кубометров с НДС при поставке в августе и почти 13 000 грн - в июле.

Что происходит на газовом рынке и при чем тут российский Газпром - в разборе LIGA.net.

Цены вверх

Газовый рынок Европы - ценовой индикатив для Украины. Согласно данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2020 году Украина потребила 29,84 млрд кубометров газа, 9,24 млрд из них - импорт.

Зависимость от рынка Европы - одна из главных причин, почему в Украине дешевеет или дорожает топливо. По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), в августе средняя цена на топливо для бизнеса в Украине подорожает на 17,5% по сравнению с ценами на июль - с 12 976 до 15 252 грн за тысячу кубометров с НДС.

Это чуть ли не вдвое больше, чем в январе 2021 года.

Что происходит на газовых хабах Европы? Цены растут. Причины "лихорадки" - закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы и предстоящий дефицит топлива из-за вывода на ремонт двух газопроводов из России: "Ямал-Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля).

"До мая европейцы использовали газ из-за холодной весны. В итоге ПХГ Европы заполнены всего на 50%, а на рынке возник дефицит. Ситуацию мог бы исправить Газпром, забронировав на июль дополнительные мощности украинской ГТС для транзита через Украину. Но тот отказался, подстегнув цены вверх и максимизировав прибыль для себя и своих контрагентов", - говорит президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Действия Газпрома он называет давлением на Европу и связывает это с попыткой россиян достроить и запустить газопровод Северный поток-2.

Газпром - единственный поставщик российского природного газа в Европу и крупнейший поставщик топлива для стран Евросоюза. По подсчетам Еврокомиссии, за 2020 год страны ЕС суммарно импортировали 326 млрд кубометров газа. Доля РФ в этом объеме поставок - 43%. Крупнейшие покупатели российского газа в Европе - Германия, Италия, Турция, Австрия и др..

Длинный тренд

Высокие цены могут продержаться до конца отопительного сезона 2021/2022, допускает Гончар.

До ноября котировки газа на европейских хабах будут "практически те же, что и сегодня - в районе 36-37 евро за мВт-ч ($450,6-463,14 за тысячу кубометров. - Ред.)", предполагает директор Exрro Consulting Геннадий Кобаль.

Рекордный рост цен не затронет население и теплокоммунэнерго.

С 1 мая домохозяйства в Украине покупают газ у поставщиков на условиях годового контракта, тогда как для ТКЭ Нафтогаз представил в июле трехлетнее соглашение с ценой кубометра 7,4 грн.

Хотя тариф для ТКЭ вдвое ниже цены на газ для остального бизнеса, он все равно выше, чем в прошлом отопительном сезоне. По прогнозам ассоциации Укртеплокоммунэнерго, будущей зимой из-за новой цены на газ от Нафтогаза тарифы на тепло в Украине могут вырасти на 15-40%.