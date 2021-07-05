НКРЭКУ ограничила минимальную цену электроэнергии и внутригрупповую торговлю ДТЭК

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила минимальный прайс-кэп на рынке "на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно и установила ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной-интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.

Такое решение регулятор принял на экстренном заседании в воскресенье поздно вечером в ответ на резкое падение цены на РСВ, продолжающееся со 2 по 4 июля.

Кроме того, регулятор обязал операторов систем распределения (ОСР) и оператора системы передачи (ОСП) покупать всю э/э на свои технологические затраты на РСВ, а также начал процесс расследования ситуации на рынке.

"Впервые мы собираемся так поздно, тем более в воскресенье, но мы должны экстренно реагировать на ситуацию и действовать. Первое - мы начинаем расследование того, что случилось на РСВ. Мы должны изучить все аспекты этого, включая подозрительные аукционы генерации ДТЭК и все последующие действия, 29 июня имеется ввиду", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Также, по его словам, комиссия воспользуется предоставленным ей законодательством правом ограничивать куплю-продажу электроэнергии в рамках одной ВИК 50%.

"Почему - понятно. Потому что именно торговля в рамках одной группы и привела к падению рынка. По крайней мере, это было основной причиной", - отметил глава регулятора.

Относительно обязательства ОСР и ОСП покупать э/э на свои потери на РСВ, Тарасюк отметил, что это право регулятора, и он пользуется им для того, чтобы наполнить РСВ ликвидностью.

"Обязываем их по максимуму. Не 100%, а 95%, остальное оставляем на балансирование. Но фактически все потери будут закупаться на РСВ", - разъяснил он.

По его словам, двусторонние договора, которые уже заключены операторами, должны быть расторгнуты, если не последует штрафных санкций. Параллельно с этим НКРЭКУ "проведет рано или поздно" проверку всех операторов, чтобы не было злоупотреблений.

"Но я думаю, они пойдут нам навстречу", - предположил глава НКРЭКУ.

"И четвертое, как реанимационное действие, мы устанавливаем минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне тарифа "Энергоатома", умноженного на индекс цен производителей до четверга (8 июля -ИФ) включительно. Это не рыночное действие, но вынужденное, мы фактически устанавливаем минимальный прайс-кэп на уровне цены производства "Энергоатома", - разъяснил Тарасюк.

Как сообщалось, за три дня июля, со 2 по 4 июля цена электроэнергии на РСВ снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с ценой на 1 июля - с 1450,65 грн/МВт-ч до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч на 4 июля.

НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Падение цены регулятор объяснил выведением спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка, назвав в первую очередь группу ДТЭК.

Со своей стороны, группа призвала регулятора к решительным действия по наведению порядка на рынке и активизации борьбы с манипуляциями.

По результатам торгов на 5 июля цена повысилась до 505,68 грн/МВт-ч.