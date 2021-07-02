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Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2
08:47 02.07.2021 |
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку в законопроект, которая должна помешать президенту страны Джо Байдену в 2022 финансовом году отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток - 2". В четверг, 1 июля, члены комитета единогласно проголосовали за эту меру.
Поправка в Закон об ассигнованиях на национальную оборону, поданная конгрессменом Марси Каптур, внесена в законопроект о расходах, связанных с зарубежной деятельностью администрации США.
Прежде чем попасть на подпись к президенту, эта мера должна быть рассмотрена обеими палатами Конгресса США.
Действие санкций, введенных Вашингтоном в мае против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига, было приостановлено сразу после их введения, что Госдепартамент объяснил "национальными интересами" США. Позднее глава Белого дома заявил, что, поскольку газопровод уже практически достроен, то на данном этапе штрафные меры стали бы "контрпродуктивными".
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