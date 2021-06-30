Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке электроэнергии и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Введение дополнительных ограничений на украинском рынке электроэнергии, и без того страдающем от них и другого вмешательства, является нецелесообразным, однако регулятору необходимо использовать свои полномочия для мониторинга рынка и расследований там, где есть признаки манипуляций.

Такое мнение в письме к главе Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку от 18 июня, выразил директор Секретариата Европейского Энергосообщества Янез Копач.

"Мы призываем НКРЭКУ использовать свои полномочия для мониторинга рынка и начала расследований там, где есть признаки манипуляций. Потенциальные манипуляции не должны становиться причиной ограничений, которые выходят за пределы разумного и необходимого рыночной практики", - говорится в письме.

По мнению директора Секретариата Энергосообщества, расследования должны предусматривать оценку поведения участников рынка, исходя из частоты и количества случаев, ценовых стимулов, потенциального выигрыша.

Копач отметил, что Секретариат все еще обеспокоен многими ограничениями и вмешательством в рынок в виде ценовых ограничений, ограничений участия в рынке, тарифов, не отражающих затраты, что искажает крайне необходимые рыночные и инвестиционные сигналы.

Он указал, что ограничения участия в рынке определенного типа игроков противоречат принципам свободного рынка и не рекомендуются как мера по разрешению проблем на нем.

Копач также обратил внимание на необходимость пересмотра и максимального согласования с европейской практикой минимальных и максимальных price caps. "По данному вопросу открыто дело против Украины ECS-17/21. По этой причине во время встречи с НКРЭКУ 18 июня текущего года мы предоставили базовые методологические основы, которые стоит использовать для установления динамичных ценовых ограничений. Поэтому просим НКРЭКУ воздержаться от принятия проекта методологии ценовых ограничений, обнародованной для общественного обсуждения в марте", - отмечается в письме.

Кроме того, по мнению Копача, требование к участникам рынка подтверждать происхождение электроэнергии может создать чрезмерную административную нагрузку и, вероятно, его необходимо применять только к производителям "зеленой" электроэнергии в виде гарантии происхождения.

Относительно временного установления предельных цен глава Секретариата предполагает, что это может повлечь за собой риск участников рынка "быть полностью или частично не в ранжире". "Такие ограничения могут создавать риски для продажи "зеленой" электроэнергии и могут не соответствовать низким ценам, предлагающимся на розничном уровне", - отметил он.

При этом Копач акцентировал внимание, что запросы Министерства энергетики к регулятору по внедрению определенных мер на рынке стоит рассматривать только как предложения, но не обязательную инструкцию, "посягающую на независимость регулятора".

"Мы бы хотели еще раз отметить, что любое решение НКРЭКУ должно быть хорошо проанализировано и проконсультировано со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оценить влияние на рынок", - указал глава Секретариата.

По его мнению, регулятор может устранить стимулы для спекулятивной деятельности на рынке, сняв ограничения цены на небалансы и таким образом внедрив высокую цену небалансов для "длинных позиций", что в итоге будет иметь штрафной фактор.

Помимо того, НКРЭКУ может изменить правила балансирования, прямо запретив участникам рынка занимать спекулятивную позицию в рамках механизма балансирования, что в свою очередь послужит четким сигналом проведения регулятором расследований относительно их мотивации к таким действиям, говорится в письме.

Напомним, что через два года с момента запуска новой модели энергорынка он далек от таких ценностей, как равные условия для всех участников, здоровая конкуренция и отсутствие преференций и ограничений, свободное ценообразование. Об этом рассказал руководитель проекта «Электроэнергия» компании «Йе Энергия» Василий Гончарук.