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Верховный Суд отказался отменить бесплатную передачу газовых сетей компаниям Фирташа
16:48 29.06.2021 |
Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу заместителя генпрокурора и оставил без изменений постановления судов нижестоящих инстанций, которыми было отказано в удовлетворении поданного в интересах Фонда госимущества иска к "Волыньгазу" (входит в группу РГК Дмитрия Фирташа) о признании недействительным договора от 29 ноября 2012 года, на основании которого "Волыньгазу" было передано в эксплуатацию госимущество (газораспределительную систему) и взыскании 117,8 млн грн.
Соответствующее решение Верховный Суд вынес 23 июня, передает Finbalance.
Согласно материалам суда, прокуратура требовала признать сделку незаконной, поскольку она была заключена с нарушением установленного порядка предоставления в пользование госимущества. Прокурор указывал, что исключительные полномочия по распоряжению государственным имуществом принадлежат ФГИ, а Кабинет министров и Минэнерго не имели права распоряжаться спорным имуществом и передавать его бесплатно в пользование хозяйствующему субъекту частной формы собственности.
Суды первой и апелляционной инстанций с доводами прокурора не согласились отметив, что спорный договор заключен между ответчиками во исполнение постановления Кабинета министров, которым определен порядок использования госимущества (газораспределительных систем), используемого для обеспечения распределения природного газа и не подлежащего приватизации, а Минэнерго определено органом управления этим имуществом.
Верховный Суд пришел к выводу, что соответствующие постановления Кабмин до сих пор действуют, а каких-либо доказательств их отмены в установленном законом порядке, материалы дела не содержат.
Как сообщалось, в начале июня Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР) провело 47 обысков, в том числе в Министерстве энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, у 37 операторов газораспределительных систем и по местам проживания бывших чиновников министерства.
По данным ГБР, в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным, чем был нанесен ущерб государству на сумму 1,49 млрд грн.
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