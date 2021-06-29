Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 16 миллиардов кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" по состоянию на 29 июня составляют 16 млрд кубометров, что на 5% (на 0,9 млрд кубометров) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Сейчас "Укртрансгаз" продолжает накопление топлива в подземках - за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн кубометров газа.

Кроме формирования необходимых для устойчивого прохождения отопительного сезона запасов газа, "Укртрансгаз" использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования.

В частности, компания уже провела 95% работ в пределах первой очереди реконструкции газосборного пункта Богородчанского ПХГ. Общая стоимость этого проекта - 283,5 млн грн, завершить его планируется во второй половине года. На Богородчанском ПХГ "Укртрансгаз" также реконструирует систему теплоснабжения промышленной площадки (бюджет принимаемых мер - 18,7 млн грн).

Кроме того, продолжается реконструкция установки осушения газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ. "Укртрансгаз" уже выполнил 57% работ в рамках проекта, общий бюджет которого составляет 216,6 млн грн.

Также продолжаются работы по реконструкции площадки газосборного пункта Червонопартизанского ПХГ - этот объект планируется к сдаче в эксплуатацию до конца 2021 года, а бюджет принимаемых мер составляет 100,4 млн грн.

Также, помимо перечисленного, "Укртрансгаз" сейчас проводит работы по переоборудованию пяти газотурбинных двигателей для Бильче-Волыцко-Угерского ПХГ и ремонт трех газотурбинных двигателей на Пролетарском и Кегичевском газохранилищах.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.