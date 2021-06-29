Кабмин продлил режим ПСО и цену 1,68 грн/кВт-ч э/э для населения до 1 августа

Кабинет министров Украины постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Документом, в частности, внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Как сообщалось, Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа, ссылаясь на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.

Согласно сообщению Минэнерго, для реализации задач нового ПСО, заключающихся в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, необходимо определить точную сумму средств, которую требует рынок.

Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время.

Как сообщалось, в середине июня министр энергетики Герман Галущенко анонсировал презентацию проекта новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) до конца июня.

При этом министр отметил, что для населения, потребляющего объем э/э до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), при этом уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.