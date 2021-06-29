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В США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВт
12:47 29.06.2021 |
Группа учёных из Массачусетского технологического института представила концепцию модульного ядерного реактора малой мощности. Такие реакторы как «батарейки» можно отправлять по первому требованию для выработки на месте тепла и электричества. Мощность системы не превышает 10 МВт, а развернуть её можно будет в течение нескольких недель или месяцев.
В США продолжается поиск альтернатив для безуглеродной экономики. Точнее, атомная энергия продолжает расцениваться как жизненно важная для декарбонизации промышленности и жизнедеятельности человечества. Важным шагом на этом пути стал переход от проектирования небольших реакторов мощностью от 100 до 300 МВт к разработке малых реакторов мощностью до 10 МВт. Такие реакторы можно будет изготавливать на заводах как полностью готовый для использования товар и перевозить в стандартных 40-футовых контейнерах (12-метровых).
Концепция учёных MIT предполагает использование стальных конструкций для полной защиты от проникновения в зону реактора и от вредных выбросов. Система снабжена пассивным охлаждением. Для эксплуатации подобных энергетических установок специальные знания будут не нужны. Фирма привезёт реактор, установит и через 5-10 лет заберёт его для утилизации или ремонта. Дополнительной защитой от проникновения можно считать предполагаемую установку реакторов ниже уровня земной поверхности, на что и уйдёт основное время в ходе развёртывания.
Подобные электростанции можно будет устанавливать как в самых отдалённых частях планеты, так и в густонаселённых районах. Ввод в строй будет быстрым и коммерчески доступным. В скором будущем ожидаются испытания прототипов на базе одной из национальных лабораторий США. Сначала прототип будет испытан в нормальных условиях эксплуатации, а затем будет подвергнут экстремальному тестированию на уровне аварийных ситуаций. Если испытания завершатся нормально, компактные микро-реакторы можно будет очень быстро запустить в массовое производство.
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