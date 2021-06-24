За май облгазы увеличили задолженность перед Оператором ГТС

Операторы газораспределительных сетей за май увеличили задолженность перед ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) на 148 млн грн, до 9,9 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

«В мае 2021 года операторы ГРС задолжали перед Оператором ГТС Украины за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), еще 148 млн грн. Поэтому за 2020-2021 годы облгазы должны уплатить ОГТСУ более 9,9 млрд грн», - говорится в сообщении.

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Крупнейшими должниками компании остаются: Киевоблгаз (1,1 млрд грн), Донецкоблгаз (1 млрд грн), Львовгаз (0,8 млрд грн), Харьковгаз (0,6 млрд грн), Тернопольгоргаз (0,5 млрд грн), Днепропетровскгаз (0,5 млрд грн).

«Учитывая темпы погашения задолженности и динамику образования новых есть определенные сомнения относительно намерений облгазов вообще выплачивать эти средства. И такая ситуация негативно сказывается на финансовых результатах компании, ведь в I квартале ОГТСУ из-за долгов облгазов уже недополучил около 4 млрд грн», - рассказал генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Как сообщалось, за февраль-март 2021 года облгазы увеличили объем отборов газа на ПТР в семь раз по сравнению с январем. В целом за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС больше 1 млрд кубометров газа.