Финансовые новости
- |
- 24.06.21
- |
- 02:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За май облгазы увеличили задолженность перед Оператором ГТС
23:33 23.06.2021 |
Операторы газораспределительных сетей за май увеличили задолженность перед ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) на 148 млн грн, до 9,9 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.
«В мае 2021 года операторы ГРС задолжали перед Оператором ГТС Украины за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), еще 148 млн грн. Поэтому за 2020-2021 годы облгазы должны уплатить ОГТСУ более 9,9 млрд грн», - говорится в сообщении.
Статьи по теме:
18.06.21 Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное - депутат Совсун
Совсун, комментируя решение СНБО ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, напомнила, что на днях Верховная Рада в первом чтении приняла закон о списании долгов газзбытов Фирташа перед "Нафтогазом".
Крупнейшими должниками компании остаются: Киевоблгаз (1,1 млрд грн), Донецкоблгаз (1 млрд грн), Львовгаз (0,8 млрд грн), Харьковгаз (0,6 млрд грн), Тернопольгоргаз (0,5 млрд грн), Днепропетровскгаз (0,5 млрд грн).
«Учитывая темпы погашения задолженности и динамику образования новых есть определенные сомнения относительно намерений облгазов вообще выплачивать эти средства. И такая ситуация негативно сказывается на финансовых результатах компании, ведь в I квартале ОГТСУ из-за долгов облгазов уже недополучил около 4 млрд грн», - рассказал генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
Как сообщалось, за февраль-март 2021 года облгазы увеличили объем отборов газа на ПТР в семь раз по сравнению с январем. В целом за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС больше 1 млрд кубометров газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
|Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|За май облгазы увеличили задолженность перед Оператором ГТС
|Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо
|Эксперты не смогли подтвердить убытки от формулы «Роттердам +» - прокурор САП
|Бизнесу сможет использовать государственную систему обмена данными «Трембита»
|Верховный Суд встал на сторону «Укрэнерго» в спорте с «Киевтеплоэнерго» о тарифе на передачу
Это интересно
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов