Эксперты не смогли подтвердить убытки от формулы «Роттердам +» - прокурор САП

Ни одна экспертная организация всеукраинского уровня не смогла подтвердить убытки от формулы «Роттердам+» при закупке угля.

Об этом прокурор САП Денис Демкив заявил в интервью РБК-Украина.

«Все экспертные учреждения всеукраинского уровня не смогли подтвердить наличие убытков. Ни один контролирующий орган не смог установить конкретное нарушение, которое привело к убыткам. Кроме того, проведены десятки экспертиз», - сообщил прокурор САП.

Говоря об экспертизах по делу, Демкив отметил, что одна из экспертиз проводилась Украинским НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

«Там эксперт написал, что есть материальные убытки, которые были нанесены "поставщикам (потребителям)". У меня сразу вопрос возникает: так кому все-таки эти убытки нанесены: поставщикам или потребителям? Это не одно и то же. Но даже не будем вдаваться в такие мелкие детали. После этого назначается комплексная комиссионная экспертиза, которую возглавляет этот же эксперт. В эту комиссию входят также эксперты Харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса и научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Минюста. То есть, уже три эти учреждения проводят комиссионную экспертизу, и они эти убытки не подтверждают. Эксперт, который был председателем комиссии, не пишет особого мнения, хотя это опровергает его же предыдущие выводы», - отметил прокурор.

Он уточнил, что постановление №289 от НКРЭКУ, которым вводилась формула "Роттердам+", неоднократно обжаловалось в судах, но его ни разу не отменили.

«Оно прошло все инстанции, в том числе Верховный суд, и ни разу не было отменено. Не были установлены нарушения ни по форме, ни по содержанию. Это наводит на определенные мысли. Далее, у нас десятки контролирующих органов и эти органы проводили проверки, в том числе Счетная палата проверяла и не нашла нарушений в действиях НКРЭКУ в этой части. Детективы НАБУ обратились в Антимонопольный комитет, который тоже контролирующий орган, обжаловали, но нарушений не установили», - уточнил представитель Антикоррупционной прокуратуры.

Говоря о включении расходов на транспортировку угля в формулу «Роттердам+», прокурор уточнил, что он не является экспертом в сфере энергетики и не может знать, сколько в Украине стоит производство одного киловатта на ТЭС.

«Насколько я понимаю рынок энергетики, без ТЭС у нас не будет хватать энергии для Украины. Поэтому она должна быть. Какая ее цена, как она формируется, какая себестоимость, какие затраты, - это должны устанавливать эксперты, специалисты в этой сфере. Я изучил экспертизы и, действительно, в экспертизах указано, что включение расходов на транспортировку является корректным», - сообщил прокурор САП.

Как сообщал Укринформ, 20 мая новый старший группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив четвертый раз закрыл уголовное производство об убытках от формулы «Роттердам+».

В НАБУ 21 мая заявили, что обжалуют решение о закрытии дела «Роттердам+».