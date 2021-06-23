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Кабмин намерен разрешить продажу «зеленой» электроэнергии на срок больше месяца и до года
15:58 23.06.2021 |
ГП «Гарантированный покупатель» может получить право продавать э/э, произведенную из ВИЭ, на срок больше месяца, но не более года. Об этом свидетельствует проект постановления правительства, вынесенный на повестку дня заседания.
Согласно разработанному министерством энергетики проекту, предусматривающему внесение изменений в постановление №499 от 5 июня о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, периоды поставки "зеленой" электроэнергии определяются "ГарПоком", но в любом случае не могут превышать 12 месяцев. Действующий сейчас порядок ограничивает период поставки э/э из ВИЭ месяцем.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт*ч. Вместе с тем в записке отмечается, что на протяжении марта текущего года цена "зеленой" э/э, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт*ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что сейчас, то он получит от этих продаж 4,49 млрд грн.
Экономический эффект по сравнению с продажей э/э как небалансов составит 2,9 млрд грн, рассчитали в министерстве. Для расчетов были взят прогнозируемый объем произведенной э/э из ВИЭ с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн МВт*ч.
В Минэнерго отметили, что в условиях профицита зеленой электроэнергии и возможного спада цен на нее, "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.
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