Кабмин намерен разрешить продажу «зеленой» электроэнергии на срок больше месяца и до года

ГП «Гарантированный покупатель» может получить право продавать э/э, произведенную из ВИЭ, на срок больше месяца, но не более года. Об этом свидетельствует проект постановления правительства, вынесенный на повестку дня заседания.

Согласно разработанному министерством энергетики проекту, предусматривающему внесение изменений в постановление №499 от 5 июня о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, периоды поставки "зеленой" электроэнергии определяются "ГарПоком", но в любом случае не могут превышать 12 месяцев. Действующий сейчас порядок ограничивает период поставки э/э из ВИЭ месяцем.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт*ч. Вместе с тем в записке отмечается, что на протяжении марта текущего года цена "зеленой" э/э, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт*ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что сейчас, то он получит от этих продаж 4,49 млрд грн.

Экономический эффект по сравнению с продажей э/э как небалансов составит 2,9 млрд грн, рассчитали в министерстве. Для расчетов были взят прогнозируемый объем произведенной э/э из ВИЭ с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн МВт*ч.

В Минэнерго отметили, что в условиях профицита зеленой электроэнергии и возможного спада цен на нее, "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.