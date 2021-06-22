Украина за 5 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,7%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 8,2% (на 4 млрд 73,1 млн кВт-ч) – до 53 млрд 760,5 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 7,3% – до 21 млрд 708,8 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 11 млрд 852,5 млн кВт-ч (+4,6% к январю-маю-2020), топливная – 1 млрд 397,3 млн кВт-ч (+3,9%), машиностроительная – 1 млрд 611,9 млн кВт-ч (+18,7%), химическая и нефтехимическая – 1 млрд 829,8 млн кВт-ч (+12,1%), пищевая и перерабатывающая – 1 млрд 745,5 млн кВт-ч (+1%), строительных материалов – 1 млрд 24,5 млн кВт-ч (+22,5%), другая – 2 млрд 247,4 млн кВт-ч (+12,4%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 444,5 млн кВт-ч (+0,9%), транспортные – 2 млрд 618,8 млн кВт-ч (+8,2%), строительные – 501,1 млн кВт-ч (+23,8%).
Население страны за пять месяцев этого года потребило 17 млрд 468,5 млн кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 6,384 млрд кВт-ч (+8,1%), другие непромышленные потребители – 3 млрд 634,7 млн кВт-ч (+18,8%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам пяти месяцев снизилась с 40,7% до 40,4%, а доля населения – с 32,7% до 32,5%.
В мае-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 3,1% (на 338 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11,183 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 9,6% (на 848,8 млн кВт-ч), до 9 млрд 712,8 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-мае 2020 и 2021гг.
|Категории потребителей
|5 мес-2020
|5 мес-2021
|изм.
|изм.
|5 мес-2020
|5 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|61 750,0
|65 912,8
|4 162,8
|6,7
|Потребление э/э (нетто)
|49 687,4
|53 760,5
|4 073,1
|8,2
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|20 227,2
|21 708,8
|1 481,6
|7,3
|40,7
|40,4
|в том числе:
|- металлургическая
|11 328,2
|11 852,5
|524,2
|4,6
|22,8
|22,0
|- топливная
|1 345,2
|1 397,3
|52,1
|3,9
|2,7
|2,6
|- машиностроительная
|1 358,1
|1 611,9
|253,8
|18,7
|2,7
|3,0
|- химическая и нефтехимическая
|1 631,8
|1 829,8
|198,0
|12,1
|3,3
|3,4
|- пищевая и перерабатывающая
|1 728,8
|1 745,5
|16,7
|1,0
|3,5
|3,2
|- строительных материалов
|836,0
|1 024,5
|188,5
|22,5
|1,7
|1,9
|- другая
|1 999,2
|2 247,4
|248,2
|12,4
|4,0
|4,2
|2. Сельхозпотребители
|1 431,2
|1 444,5
|13,3
|0,9
|2,9
|2,7
|3. Транспорт
|2 419,7
|2 618,8
|199,1
|8,2
|4,9
|4,9
|4. Строительство
|404,9
|501,1
|96,2
|23,8
|0,8
|0,9
|5. Коммунально-бытовые потребители
|5 903,3
|6 384,0
|480,7
|8,1
|11,9
|11,9
|6. Другие непромышленные потребители
|3 058,7
|3 634,7
|576,0
|18,8
|6,2
|6,8
|7. Население
|16 242,4
|17 468,5
|1 226,1
|7,5
|32,7
|32,5
Данные: Минэнерго