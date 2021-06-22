Украина за 5 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,7%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-мае 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,7% (на 4 млрд 162,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 65 млрд 912,8 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 8,2% (на 4 млрд 73,1 млн кВт-ч) – до 53 млрд 760,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 7,3% – до 21 млрд 708,8 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 11 млрд 852,5 млн кВт-ч (+4,6% к январю-маю-2020), топливная – 1 млрд 397,3 млн кВт-ч (+3,9%), машиностроительная – 1 млрд 611,9 млн кВт-ч (+18,7%), химическая и нефтехимическая – 1 млрд 829,8 млн кВт-ч (+12,1%), пищевая и перерабатывающая – 1 млрд 745,5 млн кВт-ч (+1%), строительных материалов – 1 млрд 24,5 млн кВт-ч (+22,5%), другая – 2 млрд 247,4 млн кВт-ч (+12,4%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 444,5 млн кВт-ч (+0,9%), транспортные – 2 млрд 618,8 млн кВт-ч (+8,2%), строительные – 501,1 млн кВт-ч (+23,8%).

Население страны за пять месяцев этого года потребило 17 млрд 468,5 млн кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 6,384 млрд кВт-ч (+8,1%), другие непромышленные потребители – 3 млрд 634,7 млн кВт-ч (+18,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам пяти месяцев снизилась с 40,7% до 40,4%, а доля населения – с 32,7% до 32,5%.

В мае-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 3,1% (на 338 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11,183 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 9,6% (на 848,8 млн кВт-ч), до 9 млрд 712,8 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.

Структура потребления электроэнергии в Украине январе-мае 2020 и 2021гг.

Категории потребителей 5 мес-2020 5 мес-2021 изм. изм. 5 мес-2020 5 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 61 750,0 65 912,8 4 162,8 6,7 Потребление э/э (нетто) 49 687,4 53 760,5 4 073,1 8,2 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 20 227,2 21 708,8 1 481,6 7,3 40,7 40,4 в том числе: - металлургическая 11 328,2 11 852,5 524,2 4,6 22,8 22,0 - топливная 1 345,2 1 397,3 52,1 3,9 2,7 2,6 - машиностроительная 1 358,1 1 611,9 253,8 18,7 2,7 3,0 - химическая и нефтехимическая 1 631,8 1 829,8 198,0 12,1 3,3 3,4 - пищевая и перерабатывающая 1 728,8 1 745,5 16,7 1,0 3,5 3,2 - строительных материалов 836,0 1 024,5 188,5 22,5 1,7 1,9 - другая 1 999,2 2 247,4 248,2 12,4 4,0 4,2 2. Сельхозпотребители 1 431,2 1 444,5 13,3 0,9 2,9 2,7 3. Транспорт 2 419,7 2 618,8 199,1 8,2 4,9 4,9 4. Строительство 404,9 501,1 96,2 23,8 0,8 0,9 5. Коммунально-бытовые потребители 5 903,3 6 384,0 480,7 8,1 11,9 11,9 6. Другие непромышленные потребители 3 058,7 3 634,7 576,0 18,8 6,2 6,8 7. Население 16 242,4 17 468,5 1 226,1 7,5 32,7 32,5

Данные: Минэнерго