Украина за 5 месяцев увеличила производство электроэнергии на 6%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-мае 2021 года увеличилось на 6% (на 3 млрд 735,2 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 66 млрд 305,2 млн кВт*ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Атомные электростанции (АЭС) за пять месяцев увеличили выработку электроэнергии на 4,2% - до 35 млрд 800,9 млн кВт*ч.

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 0,6% - до 20 млрд 412,2 млн кВт*ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 5,3% - до 15,118 млрд кВт*ч, тогда как ТЭЦ и КУ - снизили на 10,9%, до 5 млрд 294,2 млн кВт*ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 72,4% - до 4 млрд 909,4 млн кВт*ч, тогда как блок-станции уменьшили на 9,4% - до 725,8 млн кВт*ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 4,3% - до 4 млрд 456,9 млн кВт*ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54% (в январе-мае-2020 - 54,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 30,8% (32,4%), ГЭС и ГАЭС - 7,4% (4,6%), блок-станций - 1,1% (1,3%), альтернативных источников - 6,7% (6,8%).

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-мае-2021 увеличился на 15,4% (на 1,765 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13 млн 209,1 тыс. Гкал.





Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-май 2020-21 гг.: