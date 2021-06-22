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Украина за 5 месяцев увеличила производство электроэнергии на 6%
16:39 22.06.2021 |
Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-мае 2021 года увеличилось на 6% (на 3 млрд 735,2 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 66 млрд 305,2 млн кВт*ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.
Атомные электростанции (АЭС) за пять месяцев увеличили выработку электроэнергии на 4,2% - до 35 млрд 800,9 млн кВт*ч.
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 0,6% - до 20 млрд 412,2 млн кВт*ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 5,3% - до 15,118 млрд кВт*ч, тогда как ТЭЦ и КУ - снизили на 10,9%, до 5 млрд 294,2 млн кВт*ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 72,4% - до 4 млрд 909,4 млн кВт*ч, тогда как блок-станции уменьшили на 9,4% - до 725,8 млн кВт*ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 4,3% - до 4 млрд 456,9 млн кВт*ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54% (в январе-мае-2020 - 54,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 30,8% (32,4%), ГЭС и ГАЭС - 7,4% (4,6%), блок-станций - 1,1% (1,3%), альтернативных источников - 6,7% (6,8%).
Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-мае-2021 увеличился на 15,4% (на 1,765 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13 млн 209,1 тыс. Гкал.
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-май 2020-21 гг.:
|
Производители э/э
|
5 мес-2020
|
5 мес-2020
|
5 мес-2021
|
5 мес-2021
|
изм.
|
изм.
|
млн кВт*ч
|
доля от общего производства, %
|
млн кВт*ч
|
доля от общего производства, %
|
млн кВт*ч
|
%
|
АЭС
|
34 354,2
|
54,9
|
35 800,9
|
54,0
|
1 446,7
|
4,2
|
ГК ТЭС
|
14 351,6
|
22,9
|
15 118,0
|
22,8
|
766,4
|
5,3
|
ТЭЦ и КУ
|
5 943,1
|
9,5
|
5 294,2
|
8,0
|
-648,9
|
-10,9
|
ГЭС
|
2 213,4
|
3,5
|
4 426,4
|
6,7
|
2 213,0
|
100,0
|
ГАЭС
|
634,7
|
1,0
|
483,0
|
0,7
|
-151,7
|
-23,9
|
Блок-станции
|
801,2
|
1,3
|
725,8
|
1,1
|
-75,4
|
-9,4
|
Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|
4 271,8
|
6,8
|
4 456,9
|
6,7
|
185,1
|
4,3
|
ВСЕГО
|
62 570,0
|
100,0
|
66 305,2
|
100,0
|
3 735,2
|
6,0
|
|
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