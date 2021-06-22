В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети

Японские компании Eneos и Chiyoda намерены построить завод, который будет производить водород без выбросов углекислого газа и всего за одну треть нынешних затрат на производство водорода. Ожидается, что это станет прорывом в стремлении страны к декарбонизации.

Завод будет использовать запатентованную технологию электролиза, которая позволит значительно снизить необходимые инвестиции. Целью предприятия является снижение цены на водород примерно до 3 долларов за килограмм. Eneos и Chiyoda рассматривают Австралию и другие регионы в качестве кандидатов на строительство завода в 2030 году.

Водород, который может приводить в движение автомобили и турбины электростанций без образования CO2, жизненно необходим для декарбонизации, но производственные затраты на его получение остаются высокими. Сейчас водород на японском рынке стоит примерно 10 долларов за килограмм. Правительство стремится снизить эту цифру до 3 долларов к 2030 году, а со временем - до 2 долларов.

Метод, разработанный Eneos и Chiyoda, обеспечивает электролиз воды и толуола одновременно, а не посредством отдельных процессов, с образованием метилциклогексана (C7H14). Такое упрощение процесса вдвое сокращает капиталовложения в оборудование.

Жидкий C7H14 будет поставляться при температуре окружающей среды на электростанции и другие объекты, где из него будет добываться водород для получения энергии. Это намного более рентабельно, чем доставка водорода, который необходимо транспортировать при температуре -253 °C в специальной емкости.

У партнеров уже есть технология производства ограниченного количества C7H14, и теперь они будут работать над увеличением мощности за счет использования электродов большего размера. К 2025 финансовому году они рассчитывают разработать установку мощностью 500 кВт.

Электроэнергию, необходимую для электролиза, планируется получать из возобновляемых источников. В частности, Австралия поставляет такую ??энергию по невысокой цене. Для установки электролизного оборудования и резервуара для хранения требуется примерно 1 км2. Вместе с солнечной электростанцией, необходимой в качестве источника электроэнергии, производство займет 64 км2.

Японское правительство поставило цель к 2030 году использовать в качестве источника энергии до 3 млн тонн водорода. Планируется, что из этого количества «зеленый» водород составит 420 000 тонн. Предполагается, что завод Eneos и Chiyoda сможет производить 300 000 тонн водорода в год. По энергетической ценности это примерно соответствует ядерному реактору.