Украина довела запасы в ПХГ до 16 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысили 16 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 21 июня 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 4,9%, или на 748,7 млн куб. м – до 16,039 млрд куб. м.

Среднесуточная закачка в ПХГ за 1-21 июня составила 18,9 млн куб. м, что в 1,7 раза больше, чем в мае (11,3 млн куб. м).

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября 2021 года наличие запасов природного газа в ПХГ страны в объеме не менее 17 млрд куб. м. Ответственными за накопление запасов назначены ООО "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики и Министерство экономики, по согласию – НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз".

Такая планка от КМУ не потребует от ОГТСУ и НАК осуществления значительных вложений для импорта газа.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).



Запасы в ПХГ Украины на 21 июня за 2014-2021 годы, млн куб. м:

Дата объем 21.06.2021 16 039,39 21.06.2020 19 290,59 21.06.2019 12 932,24 21.06.2018 10 687,69 21.06.2017 11 052,60 21.06.2016 9 513,29 21.06.2015 11 467,18 21.06.2014 14 175,83

Данные: УТГ, ОГТСУ