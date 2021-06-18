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Долги на рынке газа превысили 120 миллиардов гривен
17:33 18.06.2021 |
Сумма долгов, которая образовалась на рынке газа, превышает 120 млрд грн, в "Нафтогазе" поддерживают предложенную парламентом реструктуризацию и готовы участвовать в доработке соответствующего законопроекта.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" со ссылкой на слова уполномоченного по работе с органами госвласти Романа Супруна.
Он поблагодарил Верховной Раде за принятие в первом чтении рамочного законопроекту №3508-д о реструктуризации долгов на рынке газа. В "Нафтогазе" добавили, что готовы принимать активное участие в его доработке ко второму чтению.
Как отметил Супрун, его принятие станет отправной точкой для аудита долгов, анализа причин их возникновения и урегулирования проблемы.
Он подчеркнул, что сумма накопленных на рынке газа долгов уже превышает 120 млрд грн, и этот вопрос требует скорейшего решения.
"Потеря платежеспособности больших потребителей и сужение рынка сбыта из-за долгового давления является серьезной проблемой. Если ее не решать, то это постепенно будет ослаблять приток инвестиций в отрасль, в частности в сегмент добычи, негативно влиять на активность заказчиков услуг по транспортировке, хранению газа.
В контексте "Северного потока-2" все это представляет значительную угрозу для энергобезопасности страны", - пояснил он.
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