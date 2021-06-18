Галущенко: 90% энергоблоков ТЭС отработали свой ресурс

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс. Они нуждаются в обновлении.

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.

"Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении", - подчеркнул министр.

Галущенко объяснил, что фактически из 21 ГВт теплоэлектростанций реально доступно около 13. Остальные или выведены в консервацию, или расположены на неконтролируемой территории.

По его словам, энергетическая отрасль находится в кризисном состоянии. Галущенко отметил, что сломан механизм энергорынка и существует полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка.

"Это также долги перед производителями зеленой генерации, десятки миллиардов гривен, долги перед шахтерами", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, Галущенко заявил, что Кабинет министров представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии на следующей неделе.