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Украина будет получать деньги за транзит газа, несмотря на то, если Россия его приостановит
08:04 18.06.2021 |
Украина будет получать деньги согласно подписанному контракту даже несмотря на завершение строительства "Северного потока-2" Россией и в условиях отсутствия транзита, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если "Северный поток-2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов" - сказал Витренко в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.
По его словам, контракт был подписан с гарантией "качай или плати".
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