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Потенциал оффшорной ветроэнергетики в Украине достигает 250 ГВт мощности - ИВЕ НАН Украины
23:07 15.06.2021 |
Потенциал установленной мощности оффшорной ветровой энергетики в Украине составляет 250 ГВт, ежегодная выработка электрической энергии оффшорными ветровыми электростанциями может составлять 984 млрд кВт*час.
Об этом сообщила Екатерина Кныш, представительница УВЭА, со ссылкой на исследование Института возобновляемой энергетики НАН Украины, во время вебинара «Оффшорные ветроэлектростанции в Черном море: Украина и Турция».
«Согласно исследованиям ИВЕ НАН Украины, Украина имеет потенциал установки 250 ГВт мощностей оффшорных ветровых электростанций на своей территории со средней ежегодной выработкой электроэнергии в 984 млрд кВт*ч», - отметили в УВЭА.
В то же время, как добавили в УВЭА, согласно исследованию NREL (National Renewable Energy Laboratory), потенциальная возможная мощность оффшорных ВЭС в Украине составляет 146 ГВт.
Суммарный потенциал ветровой энергетики в Украине составляет, по исследованиям ИВЕ НАН Украины, 688 ГВт установленной мощности, а по исследованиям IRENA и NREL - 466 ГВт.
Также, представитель «Украинского водородного совета» Анастасия Кудря отметила, что Украина сможет производить 219 млрд кубометров (19,5 млн тонн) «зеленого» водорода, используя мощности оффшорной ветроэнергетики.
В «Украинском водородном совете» отметили, что наиболее привлекательным способом транспортирования «зеленого» водорода является использование реки Дунай для его перемещения - «зеленый» водород может быть транспортирован минимум до 5 стран.
«На сегодняшний день ведется активная коммуникация по транспортировке водорода со странами ЕС и странами Дунайского бассейна», - отметила Анастасия Кудря.
Для развития оффшорной ветроэнергетики в Украине, как отметила юрист Asters Марта Галабала может быть создано отдельное законодательство (Offshore Energy Law), которое улучшит привлекательность к инвестициям в этот сектор. Такая практика уже используется в Великобритании, Германии и Польши.
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