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Рада приняла за основу закон о реструктуризации долгов предприятий ТКЭ за газ
13:59 15.06.2021 |
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о реструктуризации задолженности предприятий теплокомунэнерго за потребленный природный газ, списании штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах.
За законопроект № 3508-д "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа" на пленарном заседании во вторник проголосовал 301 депутат, за сокращенную процедуру его дальнейшего рассмотрения - 267 депутатов.
По словам автора законопроекта, главы подкомитета энергокомитета Верховной Рады Остапа Шипайло (фракция - "Слуга народа"), законопроект разработан на основе законопроектов №3508 и №3508-1 и рекомендован комитетом к принятию на заседании 3 июня.
Он отметил, что предложенная редакция является компромиссной, обеспечивает баланс интересов между всеми участниками рынка и запускает прозрачный и действенный механизм урегулирования кризисной ситуации на рынке теплоснабжения.
"Часть долгов объективно связана с недостатками государственного регулирования, такие долги не были учтены в счетах конечных потребителей и не имеют источников погашения. Перекладывать их на тарифы будущих периодов безответственно, особенно в кризисное время. Но в таких условиях предприятия ТКЭ не могут качественно готовиться к отопительному сезону, а это, в свою очередь, угрожает технологическим кризисом зимой", - подчеркнул Шипайло.
Депутат обратил внимание на особенность законопроекта, который предусматривает как первый шаг урегулирования долгов их верификацию.
"Второй шаг - фактически расчеты. Для этого, ориентировочно, в сентябре Раде будет предложен второй законопроект об изменениях в госбюджет, в котором будут прописаны точные подтвержденные цифры долгов, подлежащие компенсации, а также источники проведения таких расчетов под надзором Министерства финансов", - разъяснил нардеп.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, общий долг теплопоставляющих и теплогенерирующих организаций за потребленный газ на 1 апреля 2021 года составлял свыше 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн - пени и штрафы. При этом отмечается, что задолженность, сформированная после 1 июля 2016 года и не подлежащая реструктуризации по ранее принятому закону №1730, составляет около 40 млрд грн и является объектом начисления штрафных санкций, запрещенных к включению в тарифы и таким образом не имеющих источников погашения. Таким образом, законопроектом предусматривается, в частности, перенесение расчетной даты с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021 года.
Кроме того, авторы законопроекта обращают внимание, что долги предприятий ТКЭ перед операторами газораспределительных систем также растут и достигли 1,06 млрд грн.
По их мнению, ситуацию усугубляют долги потребителей тепла, в частности, населения, достигшие уровня 26,6 млрд грн на 1 февраля 2021 года.
Проектом предлагается на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования долгов предприятия ТКЭ путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета, реструктуризации остатков непогашенной задолженности, списания пени, штрафных и финансовых санкций, насчитанных на задолженность, подлежащую урегулированию согласно с законом, при условии погашения тела долга, отмечается в записке.
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